- Avustralya
'da yüz binlerce balık telef oldu
CANBERRA - İklim değişikliği Avustralya'da yüz binlerce balığın telef olmasına neden oldu. Avustralya Hükümeti konuyla ilgili yaptığı açıklamada, değişen iklim koşullarının balık ölümlerine neden olduğunu bildirildi.
Avustralya'nın iç kesimlerindeki Darling River bölgesinde yüz binlerce balığın ölümü dikkat çekti. Avustralya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, değişen iklim koşulları nedeniyle ortaya çıkan zehirli yosunların balık ölümlerine yol açtığı ifade edildi. Avustralya Birincil Sektörler Yeni Güney Galler
Birimi uzmanları, hafta sonunda hava sıcaklıklarının birdenbire düşmesinin bölgede önceden var olan yosunların ölmesine ve sudaki oksijen oranının azalmasına neden olduğunu söyleyerek bu durumun balık ölümlerinin sebebi olduğunu kaydetti.
Kıyı bölgelerde denizanası tehlikesi
Avustralya'nın Queensland
eyaletinin kuzeydoğu kıyılarında son günlerde 3 binden fazla kişi denizanaları tarafından zehirlendi. Yetkililer, zehirli denizanaları tarafından istila edilen plajların kapatıldığını açıkladı.