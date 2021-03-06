Avustralya'da yüzlerce kişi Myanmar'daki darbeyi protesto etti - Son Dakika

Avustralya'da yüzlerce kişi Myanmar'daki darbeyi protesto etti

06.03.2021 13:23
Avustralya'da yüzlerce kişi Myanmar'daki darbeyi protesto etti, System.String[]

Avustralya'nın Sydney şehrinde yüzlerce kişi, 1 Şubat'ta Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ile gerçekleşen darbeyi ve sonrasında onlarca kişinin ölümüne neden olan şiddet olaylarını protesto etmek için toplandı.

Avustralya'nın Sydney şehrinde yüzlerce kişi, 1 Şubat'ta Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ile gerçekleşen darbeyi ve sonrasında onlarca kişinin ölümüne neden olan şiddet olaylarını protesto etmek için toplandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sydney'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Avustralya hükümetini Myanmar'daki cuntaya karşı güçlü duruş sergilemeye çağırdı.

Göstericiler, Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda hayatını tehlikeye atanları desteklediklerini ifade etti.

Protestoyu organize eden Thein Moe Win, diğer ülkelere ve Avustralya'ya söz konusu darbenin başarısız olması için daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da yüzlerce kişi Myanmar'daki darbeyi protesto etti - Son Dakika


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