Avustralya'da zorunlu olmayan tüm yurtiçi seyahatler kısıtlanıyor - Son Dakika
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Avustralya'da zorunlu olmayan tüm yurtiçi seyahatler kısıtlanıyor

48 dakika önce

MELBOURNE (AA) –Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, ülke içindeki zorunlu olmayan seyahatlerin iptal edilmesini istedi.

Avustralya'da zorunlu olmayan tüm yurtiçi seyahatler kısıtlanıyor, System.String[]

MELBOURNE (AA) – Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, ülke içindeki zorunlu olmayan seyahatlerin iptal edilmesini istedi.

Başbakan Morrison, Kovid-19'un yayılmasını durdurmaya yönelik kısıtlamaları ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla alınan yeni önlemleri açıkladı.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ayakta tutmaya ve işçilerini istihdam etmelerine destek amacıyla hükümetin 66 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi hazırladığını açıklayan Başbakan Morrison, Avustralya'yı virüsten korumak için ülke içindeki zorunlu olmayan tüm seyahatlerin iptal edilmesini istedi.

İptalini istedikleri seyahatlerle normal hayatın bir parçası olan, markete gitmeyi, işe gitmeyi, günlük ihtiyaçları temin etmeyi kastetmediğini belirten Başbakan Morrison, "Söylediğimiz şey, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmalıdır ve özellikle eyaletler arası seyahat ve daha uzun mesafelerden bahsediyoruz. Normal yaşamınızın bir parçası olmayacak türden seyahatler. Yani bu, okul tatilinde eyaletler arası yapmayı planladığınız tatillerin iptal edilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta uygulamaya konulan sosyal mesafe kurallarına bazı eyaletlerde uyulmadığına dikkati çeken Morrison, bu akşam eyalet başbakanlarının katılımıyla yapılacak Ulusal Kabine toplantısında, "sosyal mesafeyi uygulamak için çok daha sıkı önlemler" alınacağını sözlerine ekledi.

İlk vakanın görüldüğü ocak sonundan bu yana Avustralya'da, 6'sı Yeni Güney Galler eyaletinde, biri Batı Avustralya'da olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Resmi verilere göre ülkedeki Kovid-19 nedeniyle hastalananların sayısı 1098'e çıkmış durumda.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:30 Kaynak: AA

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