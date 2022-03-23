Avustralya'daki Araştırma Okyanuslar Isınırken Tropikal Balıkların Güneye Göç Ettiğini Gösteriyor - Son Dakika
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Avustralya'daki Araştırma Okyanuslar Isınırken Tropikal Balıkların Güneye Göç Ettiğini Gösteriyor

23.03.2022 23:07
Avustralya'daki Araştırma Okyanuslar Isınırken Tropikal Balıkların Güneye Göç Ettiğini Gösteriyor

SİDNEY, 23 Mart (Xinhua) — Proceedings of the Royal Society B biyoloji dergisinde, Çarşamba günü yayımlanan çalışma, Avustralya'nın doğu kıyısındaki balık popülasyonlarının bolluğunu izleyen 20 yıllık verilere dayanıyor. Adelaide Üniversitesi'nde deniz ekoloğu olan Profesör Ivan Nagelkerken, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yeni Güney Galler'deki (NSW) sular iklim değişikliği sebebiyle ısındıkça, bu balıkların daha sık ve […]

SİDNEY, 23 Mart (Xinhua) — Proceedings of the Royal Society B biyoloji dergisinde, Çarşamba günü yayımlanan çalışma, Avustralya'nın doğu kıyısındaki balık popülasyonlarının bolluğunu izleyen 20 yıllık verilere dayanıyor. Adelaide Üniversitesi'nde deniz ekoloğu olan Profesör Ivan Nagelkerken, Çarşamba günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yeni Güney Galler'deki (NSW) sular iklim değişikliği sebebiyle ısındıkça, bu balıkların daha sık ve daha çok türde görüldüğüne dair güçlü modeller ortaya koyduk" dedi. Nagelkerken, 20 yıllık veri setinin başında tropikal balık türlerinin NSW kıyılarında tek hanelerde bulunduğunu, şimdiyse 100'den fazla tür gözlemlediklerini söyledi. Nagelkerken, bu kitlesel göçün etkilerinin ekosistemler arasında ve dolaylı olarak Avustralya'nın okyanusla ilişkisinde çok geniş kapsamlı ve zararlı olacağını söyledi.

Tropikal balıklar daha güneydeki sularda yaşarken yerel türlerin yerini alması ve yıl boyunca hayatta kalma mücadelesi vermesi muhtemel olarak görülüyor. Nagelkerken, "Tropikal balık türleri ılıman suları istila edebilir ama kış aylarında, kış dönemi hala çok soğuk olduğu için çoğu ölür" dedi. Tropikal balıklar Queensland kıyılarında artan sıcaklıklardan kaçmak için yeni sulara adapte olurken araştırmacılar kısa süreli davranış değişiklikleri de kaydetti. "Bu hayvanlar başka bir ortamda bulunuyor ve çalışmamız bunun aslında onların bir parça daha korkmasına yol açtığını buldu. (Hayvanlar) daha fazla korunma davranışı gösteriyorlar. Daha temkinli davranıyorlar" diyen Nagelkerken, "Bu, iklimin ısınmasının bu aşamadaki etkisini gösteriyor, henüz ortamı istila etmek için tam olarak adapte olmuş değiller" diye ekledi.

Balıkların davranışsal adaptasyonlarının sınırlı olduğunu ve sular ısınmaya devam ederse Avustralya'nın en doğudaki kara noktasından daha uzağa göç edemeyecekleri için sonunda gidecek hiçbir yeri kalmayacağını belirten Nagelkerken, "Tazmanya'dan sonra bir yer kalmadı, yerleşecek habitatları olmayan büyük bir açık okyanusları bulunuyor" dedi. İklim değişikliğini hafifletmek büyük bir problem olsa da araştırmacılar yerel düzeyde hayvanlar üzerindeki stres faktörlerini en aza indirmenin önemini vurguladı. Nagelkerken, "Balıkçılık yaparken, bu balıkların iklim değişikliğine uyum sağlaması amacıyla biraz zaman kazandıran sürdürülebilir bir yol izlemeliyiz (buna ihtiyacımız var), böylece dünya genelindeki bir sorunla uğraşırken yerel ölçekte bir şeyler yapabiliriz" dedi.

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Avustralya, 23 Mart, Sydney, Galler, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Avustralya'daki Araştırma Okyanuslar Isınırken Tropikal Balıkların Güneye Göç Ettiğini Gösteriyor - Son Dakika


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