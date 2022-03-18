Avustralya'daki "Büyük Bariyer Resifi"nde kireçlenme sonucu ağarma görüldü - Son Dakika
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Avustralya'daki "Büyük Bariyer Resifi"nde kireçlenme sonucu ağarma görüldü

18.03.2022 17:01
Avustralya'daki "Büyük Bariyer Resifi"nde kireçlenme sonucu ağarma görüldü

Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometrelik Büyük Bariyer Resifi'nde, "canlı yaşamını tehdit eden kireçlenme" olduğu ve bu nedenle ağarma belirtilerinin yeniden görüldüğü bildirildi.

Avustralya açıklarındaki 2 bin 300 kilometrelik Büyük Bariyer Resifi'nde, "canlı yaşamını tehdit eden kireçlenme" olduğu ve bu nedenle ağarma belirtilerinin yeniden görüldüğü bildirildi.

TheNewDaily sitesindeki habere göre, Büyük Bariyer Resifi Yönetimi'nce yapılan açıklamada, resifin bazı yerlerinde tüm mercan kolonileri ağarırken, çoğu yerde ilk evre ağarmalar belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, ağarmadan en fazla etkilenen resiflerin Townsville bölgesi çevresinde bulunduğu, bazı kısımlarda erken mercan ölümleri görüldüğü kaydedildi.

Geçen hafta boyunca deniz yüzeyi sıcaklığının normalin 0,5 ila 2 derece üzerinde seyrettiği ifade edilen açıklamada, havadan ve sudan yapılan gözlemlerin sonuçlarının incelemesinin ardından resiflerin durumunun güncelleneceği belirtildi.

James Cook Üniversitesinden Terry Hughes, Büyük Bariyer Resifi'nin yaz sonu sıcak dalgasının etkisiyle 6. kitlesel ağarmanın eşiğinde olduğu açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, sera gazı salımlarının okyanus sıcaklıklarını yükseltmesiyle mercan resiflerinde 1998, 2002, 2016, 2017 ve 2020'de 5 defa kitlesel ağarma meydana geldiğini belirtiyor.

2016 ve 2017 yıllarındaki kaydedilen sıcak hava dalgaları, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların yarısının ölümüne yol açmıştı.

Mercan resifleri, milyonlarca insanın geçim kaynağı balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanı olmasının yanı sıra büyük dalgalara, fırtınalara ve sellere karşı set çekerek kıyıların korunmasına katkıda bulunuyor.

Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

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Avustralya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki 'Büyük Bariyer Resifi'nde kireçlenme sonucu ağarma görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'daki "Büyük Bariyer Resifi"nde kireçlenme sonucu ağarma görüldü - Son Dakika
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