Avustralya'daki genel seçimlerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Avustralya'daki genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

21.05.2022 04:49
Avustralya'daki genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

Avustralya'da halk, üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Avustralya'da halk, üç yıl boyunca ülkeyi yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere sandık başına gitti.

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin belirleneceği seçimler, 9 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal parti koalisyon hükümeti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi arasında yapılacak.

Başbakan Scott Morrison yönetimindeki iktidar kanadının ve Anthony Albanese liderliğindeki İşçi Partisi, iktidara gelmek için yarışacak.

Oy verme işlemi için yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar ülke genelinde 18.00'e (TSİ 11.00) kadar açık kalacak.

Yaklaşık 26 milyonluk nüfusa sahip ülkede 17,2 milyon seçmen bulunuyor.

Ön sonuçların gece yarısı duyurulması bekleniyor.

Oy atmamanın cezası var

İş ya da seyahat sebepleriyle erken oy kullanma hakkı iki hafta önceden başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle seçmenin yaklaşık yüzde 50'sinin erken ve posta yoluyla oy kullanma opsiyonuna başvurduğu bildirildi.

Seçime katılımın yasal olarak zorunlu olduğu Avustralya'da oy kullanmayanlar 20 Avustralya doları (14 ABD Doları) ceza ödüyor.

Öte yandan 2019'da seçime katılım oranı yüzde 91,8 olarak kayda geçmişti.

Kıyasıya yarış

Temsilciler Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için partilerin 151 sandalyenin en az 76'sını kazanması gerekiyor.

2019'da son seçimlerde Liberal-Ulusal Parti koalisyon yüzde 51,5, İşçi Partisi yüzde 48,5 oy elde etmişti.

2016'daki seçimlere kıyasla son seçimde, Liberal Ulusal İttifakı bir artışla koltuk sayısını 77'ye yükseltmiş, İşçi Partisi bir düşüşle koltuk sayısını 68'e indirmişti.

Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümetinin başbakanı olarak görev yapan Morrison'un yarışı kaybetmesi durumunda, Albanese neredeyse 10 yıl sonra ilk kez İşçi Partisi hükümetini kuracak.

İşçi Partisi 2013, 2016 ve 2019 seçimlerini kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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