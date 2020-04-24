Avustralya'daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı - Son Dakika

Avustralya'daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı

6 saat önce

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden öğrenciler ilk iftarlarını Türk esnafın ikram ettiği dönerle açtı.

Avustralya'daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı, System.String[]

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik seyahat ve çalışma kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybeden öğrenciler ilk iftarlarını Türk esnafın ikram ettiği dönerle açtı.

Melbourne kent merkezindeki Flinders Kebap'ın sahibi Fırat Osmanoğulları, Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan ve Avustralya'dan uçuşların durdurulmasıyla Türkiye'ye dönme imkanı da bulamayınca maddi sıkıntı çeken öğrencilere iftar ve sahur imkanı sunmaya başladı.

Ramazanın ilk gününde yaklaşık 10 öğrenciden oluşan ilk grup kendilerine ikram edilen döner, pilav, çorba, salata ve içecekten oluşan hazır servis paketlerini alarak ilk iftarlarını açtı.

Öğrencilerin ramazan boyunca iftar ve sahurları karşılanacak

Virüsle ilgili yasakların başlamasıyla birlikte öğrencilere ücretsiz yiyecek imkanı sağladıklarını hatırlatan Fırat Osmanoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca da öğrencilere iftar ve sahur vereceklerini söyledi.

Osmanoğulları, yemek verirken sınır koymadıklarını belirterek, "Bir kişi günde istediği kadar gelip yemek alabilir, zaten oruçta tutuyorsa sahura denk geldiği zaman gelip alabilirler. Flinders Kebaba kim gelirse gelsin içeri girdiği zaman ben yemek yemek istiyorum ama param yok diyen herkese veriyorduk, bu süreçten sonrada yine devam edecek. Yani ihtiyaç sahibi kim varsa, dile getirdiği zaman bizim dükkanımızdan her zaman yiyecek alabilirler." dedi.

Çocuklar burada yalnızlaştı

Virüsün ortaya çıkması ile öğrencilerin Türkiye'deki ailelerinin merak içinde kaldıklarını hatırlatan hayır sever esnaf, "Çocuklar burada yalnızlaştı, biz bile buranın vatandaşı olduğumuz halde kendimiz de sıkıntıya girdik. Çocukların sıkıntıya girdiklerini fark etmemden dolayı, onlara böyle abilik, yemekten öte manevi destek olmak için bunu düşündük." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsten dolayı öğrencilerin durumu kötü

Avustralya'ya iki ay önce dil öğrenmek için gelen Ayhan Alkan, "Şu an koronavirüsten dolayı öğrencilerin durumu kötü, birçoğu işten çıkartılmak zorunda kaldı çünkü birçok yer kapandı ondan dolayı durumları kötü. Bazıları geri dönmek zorunda kaldı. Şu an geri de dönemiyorlar uçak olmamasından dolayı." diye konuştu.

Yaklaşık 5 aydır Melbourne'da dil eğitimi alan Tuğba Bektaş ise, "Normalde hepimiz çalışıyorduk ama koronavirüsten dolayı çalışmıyoruz, işlerimizi kaybettik. Böyle Fırat abinin bizi düşünmesi ve iftar vermesi çok güzel bir şey, bir de ramazan zaten bizim için çok özel, çok mutluyuz teşekkür ederiz kendisine." ifadelerini kullandı.

Resmi verileri göre yaklaşık bin 640 Türk öğrencinin geldiği Avustralya'da ihtiyaçlı duruma düşenlere yardım etmek amacıyla, Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliği ile Melbourne ve Sidney başkonsolosluklarınca eş güdüm faaliyetleri yürütülüyor.

Avustralya, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 21:12:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'daki ilk iftarda öğrencilere döner ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]