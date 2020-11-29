Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu - Son Dakika

Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu

29.11.2020 10:45
Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu, System.String[]

Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek için Türkiye'ye mektup yazarak kitap talebinde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Nisa Metin'in isteği cevapsız kalmadı.

Türkçeyi daha iyi öğrenebilmek için Türkiye'ye mektup yazarak kitap talebinde bulunan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Nisa Metin'in isteği cevapsız kalmadı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki devlet okulu Meadow Heights Primary School'da öğrenim gören Metin, Türkçesini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu kitaplara ulaşabilmek amacıyla, dedesinin de desteğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) mektup yazdı.

Nisa'nın Türkiye'ye ve Türkçeye olan sevgisinin heyecanıyla yazdığı mektup, okuldaki Türkçe öğretmeni Figen Haşimoğlu aracılığıyla YTB Başkanı Abdullah Eren'e ulaştırıldı.

Nisa'ya cevaben yazdığı mektupta Eren, "Yazmış olduğun mektup, bizleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Senin kağıda döktüklerin, bizlere, yaptığımız işin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu." ifadesini kullandı.

Mektupta, YTB'nin yurt dışındaki çocuklar için yaptığı çalışmaları anlatan Eren, kurum tarafından hazırlanan ve aralarında Türkiye'yi tanıtan kitapların da bulunduğu Türkçe eserlerin, posta aracılığıyla Nisa'ya ulaştırılmasını sağladı.

"Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum"

Yazdığı mektubun dikkate alınması ve kitaplarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nisa, YTB Başkanı Eren'e cevabında, şunları kaydetti:

"Sevgili Abdullah Amca, kitaplarımı aldım ve çok mutlu oldum. Size ve YTB'ye çok teşekkür ediyorum. Türkiye'yi ve Türkçeyi çok seviyorum. Size ve Türkiye'deki tüm kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum."

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Avustralya, Türkiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki ilkokul öğrencisi Nisa Metin'in Türkçe sevgisi karşılık buldu - Son Dakika


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