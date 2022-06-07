Avustralya'daki KFC restoranları marul kullanımını azalttı - Son Dakika
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Avustralya'daki KFC restoranları marul kullanımını azalttı

07.06.2022 11:40
Avustralya'daki KFC restoranları marul kullanımını azalttı

Fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC), marul kıtlığıyla mücadele eden Avustralya'da ürünlerinde marul kullanımını azalttı.

Fast food zinciri Kentucky Fried Chicken (KFC), marul kıtlığıyla mücadele eden Avustralya'da ürünlerinde marul kullanımını azalttı.

BBC'nin haberine göre, firma, müşterilerine ürünlerinde marul ve lahana karışımı kullandığını bildirdi.

KFC Avustralya'dan yapılan açıklamada, "Yeni Güney Galler ve Queensland'deki sel felaketi nedeniyle marul sıkıntısı yaşıyoruz. Bu nedenle yeni bir duyuruya kadar marul içeren tüm ürünlerde marul ve lahana karışımı kullanacağız." ifadesine yer verildi.

Avustralya halkı taze meyve ve sebzelerde fiyat artışıyla karşı karşıya.

Sosyal medya kullanıcıları, normal fiyatının üç katının üzerinde satışa sunulan marul fotoğrafları paylaşıyor.

KFC, ocak ayında da tavuk eksikliğinden dolayı menüsünü değiştirmek zorunda kalmıştı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti ve eyaletin başkenti Sydney'de 3 Mart'ta yoğun yağışın neden olduğu sellerden 500 bin kişinin etkilendiği açıklanmıştı.

Sydney'de ilk belirlemelere göre 2 bin ev kullanılmaz hale gelmiş, can kaybı 8 Mart'ta 19 olarak açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Queensland, Avustralya, Kentucky, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'daki KFC restoranları marul kullanımını azalttı - Son Dakika

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