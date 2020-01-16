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Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası
6 saat önce
Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Bir grup Avustralyalı, ülkenin simgelerinden biri olan koalaların neslinin tükenmemesi için Yeni Zelanda’ya sığınmaları için imza kampanyası başlattı
Avustralya'da koala neslini yangına karşı korumak için Yeni Zelanda'ya sığınmalarını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.
Change.org sitesinde yayınlanan kampanyada koalaların yaşam alanının büyük ölçüde yangınlarda telef olduğunu ve gelecek yıllarda neslinin tükenme riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Koalaların koruma altına alınması için aynı ekosisteme sahip olan Yeni Zelanda'ya gönderilmesi isteniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:26
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