Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası

6 saat önce

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Bir grup Avustralyalı, ülkenin simgelerinden biri olan koalaların neslinin tükenmemesi için Yeni Zelanda’ya sığınmaları için imza kampanyası başlattı

Avustralya'daki koalalar Yeni Zelanda'ya gönderilsin kampanyası, System.String[]

Avustralya'da koala neslini yangına karşı korumak için Yeni Zelanda'ya sığınmalarını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.


Change.org sitesinde yayınlanan kampanyada koalaların yaşam alanının büyük ölçüde yangınlarda telef olduğunu ve gelecek yıllarda neslinin tükenme riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Koalaların koruma altına alınması için aynı ekosisteme sahip olan Yeni Zelanda'ya gönderilmesi isteniyor.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:26 
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