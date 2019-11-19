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Avustralya'daki orman yangınında koalayı alevlerin arasından çekip aldı
6 saat önce
Avustralya'daki orman yangınında yoldan geçen bir kadın koalayı alevlerin arasından çekip aldı View on euronews.
Avustralya'daki orman yangınında yoldan geçen bir kadın koalayı alevlerin arasından çekip aldı View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:57
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