Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki orman yangınında koalayı alevlerin arasından çekip aldı
Son Dakika Dünya Avustralya'daki orman yangınında koalayı alevlerin arasından çekip aldı - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki orman yangınında koalayı alevlerin arasından çekip aldı

6 saat önce

Avustralya'daki orman yangınında yoldan geçen bir kadın koalayı alevlerin arasından çekip aldı View on euronews.

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Avustralya'daki orman yangınında yoldan geçen bir kadın koalayı alevlerin arasından çekip aldı View on euronews

Avustralya'daki orman yangınında koalayı alevlerin arasından çekip aldı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:57 
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