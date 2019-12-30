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Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi
6 saat önce
Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:21
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