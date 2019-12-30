Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

6 saat önce

Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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Son yılların en sıcak günlerini yaşayan Avustralya'da orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. View on euronews

Avustralya'daki orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi tahliye edildi

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:21 
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