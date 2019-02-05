Avustralya'daki Selde Kayıp İki Kişinin Cesedi Bulundu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.



Yerel basındaki haberlere göre, büyük bölümü sel suları altında kalan Townsville'de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'ndeki sel sularına kapılan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı.



Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cesetlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson'a ait olduğunu açıkladı.



Bu arada, söz konusu iki kişinin bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.



Bölgede sel tehlikesi devam ediyor



Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un incelemelerde bulunmak üzere geldiği Townsville ve çevresinde sel tehlikesi halen devam ediyor.



Belediye Başkanı Jenny Hill, bu sabah yaptığı açıklamada, Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini belirtti.



Ordunun da tahliye çalışmalarına destek verdiği bölgedeki güvenlik birimleri, sellerden etkilenerek nehir sularıyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı.

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