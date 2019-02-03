Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki Selin Bilançosu Büyük: 500 Ev Sular Altında Kaldı- Queensland Eyaletinde Kasırga...

Avustralya'daki Selin Bilançosu Büyük: 500 Ev Sular Altında Kaldı- Queensland Eyaletinde Kasırga...

1 saat önce

- Avustralya'daki selin bilançosu büyük: 500 ev sular altında kaldı Queensland eyaletinde kasırga alarmıQUEENSLAND - Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara neden oldu.

- Avustralya'daki selin bilançosu büyük: 500 ev sular altında kaldı
Queensland eyaletinde kasırga alarmı

QUEENSLAND - Avustralya'nın Queensland eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel büyük maddi hasara neden oldu. Eyalette 500 ev sular altında kalırken, meteoroloji bürosu kasırga uyarısı yaptı.
Queensland eyaletinde bir haftadır süren şiddetli yağışlar, fırtına ve sele dönüştü. Büyük yıkıma yol açan sel felaketinde 500'un üzerinde ev su altında kaldı. Uzmanlar bu sayının artabileceğini ve 10-20 bin arasında evin daha risk altında olduğunu, söz konusu evlerin boşaltılması gerektiği çağrısında bulundu.
Rekor oranda yağmur oranına ulaşılan eyalette metrekareye 1012 milimetre yağış düştü. En son 1998 yılında bu şiddette yağış yaşanan bölgede rekor metrekareye 836 milimetre yağış kaydedilmişti.
Kasırga uyarısı
Avustralya Meteoroloji Bürosu, Queensland eyaletinde kasırga uyarısı yaptı. Kasırganın saatte 125 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor. Felaketin merkezi Townsville şehrinde hasar tespit çalışmaları devam ederken, aralıksız yağışlar nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılıyor.
Okullar tatil edildi
Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihte benzeri olmayan zamanlar yaşıyoruz ve yağışlar artarak sürüyor. Okulların bir süre daha kapalı kalması en iyisi" dedi. Aşırı yağışların devam etmesi halinde 80 bin kişinin sel felaketinden etkileneceği belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

Avustralya, Queensland, Güncel
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