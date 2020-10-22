Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi - Son Dakika
BBC

Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

22.10.2020 12:02
Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi, System.String[]

Soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi.

Avustralya'daki bakımevleriyle ilgili soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi.

Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.

Avustralya'da hükümetin sübvanse ettiği bakımevlerinde cinsel saldırı skandallarının 2018'de ortaya çıkması ardından en üst düzey soruşturmalar için Kraliyet Komisyonu oluşturulmuştu.

Avustralya'daki 903 koronavirüs kaynaklı ölümün yüzde 75'inin bakımevlerinde olması nedeniyle bu sektördeki ihmaller daha sık gündeme gelmeye başladı.

Ancak avukat Rozen, bakımevlerindeki yaşlılara yönelik cinsel tacizlerin buralarda kalan toplam nüfusun yüzde 13 ila 18'ini etkilediğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bir yılda 32 bin saldırı

Bir yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal saldırıya uğrayan yaşlıların sayısının 32 bini aştığı tahmin ediliyor.

Yaşlılara yönelik tacizin, bakımevlerinde kalan kişilerin yanı sıra bakıcılar tarafından da yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturmanın başladığı 2018'den bu yana, yetersiz bakım, personel sorunları ve diğer konularda 10 bini aşkın şikayet komisyona ulaştı.

Bu bakımevlerinde yaşlıların yanı sıra bakıma muhtaç gençler de kalıyor.

Bakımevleri çalışanları, oralarda kalanlar ve onların aile ve akrabaları yaşadıkları kötü deneyimlerle ilgili tanık ifadeleri verdi.

"İhmal" başlığıyla geçen yıl Ekim ayında sunulan taslak raporda sektördeki yetersiz yasal düzenlemelere, personelin uzun çalışma saatlerine ve kaynak eksikliğine dikkat çekilmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bakımevlerinde kimyasal sakinleştiricilerin kullanımının azaltılması ve gençlerin tahliye edilmesi de dahil olmak üzere rapordaki önerilerin hayata geçirileceğini söylemişti.





Covid etkisi

Soruşturmada, koronavirüs salgınının sistem içindeki sorunların daha da ağırlaşmasına yol açtığı belirtildi.

Birçok bakımevinde vakaların ve ölümlerin artmasıyla hükümet, salgına yeterince hazırlık yapmamakla eleştirildi.

Salgının etkisiyle ilgili Ağustos ayında sunulan özel raporda, bu sektörün "travma yaşadığı" vurgulandı.

Morrison hükümeti, Covid ile ilgili önerilerin uygulanacağını, bakımevlerinde güvenlik fonlamanın artırılacağını söyledi.

Komisyon nihai raporunu Şubat 2021'de açıklayacak.

Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi
Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

Zahit Şeyhanoğulları, Koronavirüs, Avustralya, Saldırı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi         
11:37
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi         
11:15
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei