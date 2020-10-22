Avustralya'daki soruşturmada bakımevlerinde cinsel tacizin yaygın olduğu tespit edildi

Avustralya'daki bakımevleriyle ilgili soruşturmada, yaşlılara ve bakımevlerinin diğer sakinlerine yönelik kötü muamele ve cinsel tacizin yaygın olduğu belirlendi.

Bakımevlerinde bakım kalitesi ve güvenlikle ilgili Kraliyet Komisyonu'nun yürüttüğü soruşturmada, bakımevlerinde haftada 50 kadar cinsel saldırı olaylarına rastlandığı ifade edildi.

Müfettişler, 2018-19 yılları arasında bakımevlerinde 2520 cinsel saldırı olduğunu kaydetti.

Soruşturmada tanık olarak dinlenen avukat Peter Rozen, bakımevlerindeki yaşlıların yüzde 18'inin cinsel tacizden etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

"Bu ulusal bir utanç" diyen Rozen, "Bu rakamlar rahatsız edici olsa da, Avustralya hükümetinin ilgili departmanının olayı yeterince takip etmemesi daha da kötü" ifadesini kullandı.

Avustralya'da hükümetin sübvanse ettiği bakımevlerinde cinsel saldırı skandallarının 2018'de ortaya çıkması ardından en üst düzey soruşturmalar için Kraliyet Komisyonu oluşturulmuştu.

Avustralya'daki 903 koronavirüs kaynaklı ölümün yüzde 75'inin bakımevlerinde olması nedeniyle bu sektördeki ihmaller daha sık gündeme gelmeye başladı.

Ancak avukat Rozen, bakımevlerindeki yaşlılara yönelik cinsel tacizlerin buralarda kalan toplam nüfusun yüzde 13 ila 18'ini etkilediğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bir yılda 32 bin saldırı

Bir yıl içinde fiziksel, cinsel ve duygusal saldırıya uğrayan yaşlıların sayısının 32 bini aştığı tahmin ediliyor.

Yaşlılara yönelik tacizin, bakımevlerinde kalan kişilerin yanı sıra bakıcılar tarafından da yapıldığı belirtiliyor.

Soruşturmanın başladığı 2018'den bu yana, yetersiz bakım, personel sorunları ve diğer konularda 10 bini aşkın şikayet komisyona ulaştı.

Bu bakımevlerinde yaşlıların yanı sıra bakıma muhtaç gençler de kalıyor.

Bakımevleri çalışanları, oralarda kalanlar ve onların aile ve akrabaları yaşadıkları kötü deneyimlerle ilgili tanık ifadeleri verdi.

"İhmal" başlığıyla geçen yıl Ekim ayında sunulan taslak raporda sektördeki yetersiz yasal düzenlemelere, personelin uzun çalışma saatlerine ve kaynak eksikliğine dikkat çekilmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bakımevlerinde kimyasal sakinleştiricilerin kullanımının azaltılması ve gençlerin tahliye edilmesi de dahil olmak üzere rapordaki önerilerin hayata geçirileceğini söylemişti.

Covid etkisi

Soruşturmada, koronavirüs salgınının sistem içindeki sorunların daha da ağırlaşmasına yol açtığı belirtildi.

Birçok bakımevinde vakaların ve ölümlerin artmasıyla hükümet, salgına yeterince hazırlık yapmamakla eleştirildi.

Salgının etkisiyle ilgili Ağustos ayında sunulan özel raporda, bu sektörün "travma yaşadığı" vurgulandı.

Morrison hükümeti, Covid ile ilgili önerilerin uygulanacağını, bakımevlerinde güvenlik fonlamanın artırılacağını söyledi.

Komisyon nihai raporunu Şubat 2021'de açıklayacak.