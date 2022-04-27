Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde bir sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde bir sürücü hayatını kaybetti

27.04.2022 15:49
Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde bir sürücü hayatını kaybetti

Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde 59 yaşındaki bir sürücü yaşamını yitirdi.

Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde 59 yaşındaki bir sürücü yaşamını yitirdi.

Tazmanya eyaletinde etkinliğin kapalı bir bölümündeki setin üzerine düşen 1989 Porsche model aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, araçta şoförün yanı sıra bir kadının bulunduğunu ve bu kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Sürücünün adını açıklamayan polis yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

1 Mayıs'ta bitmesi planlanan rallide 500'den fazla otomobil yarışıyor.

Geçen yılki yarışta 24 saat içinde 3 katılımcı yaşamını yitirmişti.

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Avustralya, Porsche, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki Targa Tazmanya rallisinde bir sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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