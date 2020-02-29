Avustralya'daki Türk-İslam Cemiyetlerinden Türkiye'ye destek - Son Dakika

Avustralya'da faaliyet gösteren Türk-İslam Cemiyetleri İdlib'de rejim saldırısında şehit olan askerler için taziye ve Türkiye'ye destek mesajı yayınladı.

Avustralya'nın farklı eyalet ve kentlerinde faaliyet gösteren 10 Türk-İslam Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Devletimiz varsa, biz varız, devletimiz için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Türk-İslam Cemiyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletinin ve ordusunun yanında olacağı vurgulanan açıklamada, "İnsanlık dışı bu alçak ve menfur saldırıyı telin ediyor; Birleşmiş Milletler teşkilatını ve uluslararası toplumu, beynelmilel bu insani krizi bir an evvel sonlandırma konusunda inisiyatif almaya davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

İnsanlık vicdanının sesi olan Mehmetçiğin muzaffer olması için yürekten dua edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Allah, vatan için, millet için, devlet-i ebed-müddet için can veren şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Yaralı askerlerimize şifalar, kederli ailelerine de sabırlar ihsan eylesin. Biliyoruz ki devletimiz varsa biz varız. Kur'an için, ezan için, bayrak için, ırz-namus ve diğer mukaddesatımız için, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."