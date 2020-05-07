Avustralya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi - Son Dakika

Tahliye edilenleri taşıyacak otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

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