Avustralya'daki Türklerden

Türkiye'nin Kanberra Büyükelçiliğince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, "Şimdi Ülkemize El Uzatma Zamanı, Devletimize Destek Olma Zamanı" temasıyla başlatılan destek kampanyasına yoğun ilgi gösteren Avustralya'daki Türkler, 125 bin 903 Avustralya doları bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek amacıyla toplanan 125 bin 903 Avustralya doları karşılığındaki yaklaşık 556 bin 340 liranın Ziraat Bankasında açılan ilgili hesaba aktarıldığı açıklandı.

Büyükelçi Korhan Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederek destek veren Avustralya'daki Türk toplumuna teşekkür etti.

Büyükelçilik himayesinde Melbourne ve Sydney Başkonsolosluklarıyla İdari ve Sosyal İşler Ataşeliklerinin eşgüdümünde gerçekleşen kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakoç, "Bu zor günlerde Türkiye'deki kardeşlerinin dertleriyle dertlenen Avustralya'daki fedakar vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Karakoç, Kovid-19 salgınının Türkiye ve tüm dünyada ortaya çıkardığı olağanüstü tablonun yakın zamanda sona ermesi temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Bu zor süreçte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımıza 7/24 hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın gerekli bilgilendirmeler için Büyükelçiliğimizin ve Başkonsolosluklarımızın sosyal medya hesaplarını takip etmelerini rica ediyorum."

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle işlerinden olan Türk öğrencilerin mağduriyetini önlemek için Türk toplumunun yardımlara devam ettiğini vurgulayan Karakoç, "Büyükelçiliğimizin çağrısı doğrultusunda harekete geçen iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları neticesinde onlarca öğrenciye geçici iş ve barınma imkanı sağlandı, ayni ve nakdi yardımda bulunuldu." diye konuştu.

Karakoç, Türk toplumunun büyük bölümünün sahip çıkararak katkıda bulunduğu yardım faaliyetlerinin sürdürülmesinde Diyanet Vakfı, Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, Avustralya Türk Profesyonelleri Derneği (ATPS), Avustralya Türk İş Konseyi (ATBC) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk-İslam Derneklerinin önemli rol oynadığını kaydetti.