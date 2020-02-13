Avustralya'daki Türklerden Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
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Avustralya'daki Türklerden Elazığ'daki depremzedelere yardım

1 saat önce

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ve Türk İslam Cemiyetleri tarafından Elazığ depremzedeleri için başlatılan maddi yardım kampanyasında, 31 bin Avustralya doları toplandı.

Avustralya'daki Türklerden Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Türkiye'nin Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliği ve Türk İslam Cemiyetleri tarafından Elazığ depremzedeleri için başlatılan maddi yardım kampanyasında, 31 bin Avustralya doları toplandı.

Avustralya'da yaklaşık 6 aydır devam eden orman yangınları için düzenledikleri kan bağışı ve maddi yardım kampanyasının yanı sıra, yemek ve ihtiyaç malzemeleri dağıtarak duyarlılığını gösteren Türkler, bu kez merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin mağdurlarına ulaştırılmak üzere düzenlenen maddi yardım kampanyasına katkı sağladı.

"Kardeşliğimizi Gösterme Zamanı Acıları Paylaşarak Azaltalım" başlığı altında Melbourne Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ataşeliğine bağlı camilerde ve açılan banka hesabı üzerinden yürütülen kampanyayla depremzedelere 31 bin Avustralya doları (yaklaşık 125 bin lira) bağış yapıldı.

Melbourne İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşlardan toplanan bağışın Diyanet İşleri Başkanlığına gönderildiğini ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Türklerin yaşadıkları ülke Avustralya'daki yangın felaketinde olduğu gibi Türkiye'deki deprem felaketine de kayıtsız kalmadığını anlatan Arslantaş, "Ana vatandan binlerce kilometre uzakta olsa da toplumumuz depreme kayıtsız kalmadı. Felaketten etkilenenlerin acılarını yüreğinin derinliklerinde hissetti." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, kampanyaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşların bundan sonra da Melbourne Diyanet'in sosyal medya sayfasındaki banka hesabı veya Türk İslam Cemiyetlerindeki din görevlileri aracılığı ile bağışta bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Avustralya, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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