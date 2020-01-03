Avustralya'daki yangında mahsur kalanlar donanma gemileriyle tahliye edildi - Son Dakika

Avustralya Deniz Kuvvetleri, Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan yaklaşık bin kişiyi tahliye etti.

BBC'nin haberine göre, Mallacoota'da yangınlar nedeniyle mahsur kalan turist ve yerel halktan yaklaşık bin kişi tahliye edilmek üzere donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemilerine bindirildi.

Komutan Scott Houlihan, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle hafta başında yaklaşık 3 bini turist 4 bin civarında kişinin sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Mallacoota'da, dün gece itibarıyla 963 kişinin donanma gemileriyle tahliye edilmek için kayıt yaptırdığını ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlerde, tahliye edilenlerin 16 saatlik deniz yolculuğuyla Victoria eyaletinin Port Welshpool kasabasına götürüleceği bildirildi.

Tahliye edilen kişilerin gemide yanlarına evcil hayvanlarını almalarına izin verildi.

Diğer yandan, yangınlar nedeniyle kara yollarıyla irtibatın kesildiği bölgede askerler, gece yaklaşık 60 kişiyi helikopterle tahliye etti ancak aşırı dumanlı hava nedeniyle gündüz saatlerinde helikopterle tahliye yapılamadı.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için "felaket durumu" ilan etti.



Andrews tahliyelerle ilgili, "Bazı kişiler gitmek isteyecek, bazıları kalmak." dedi.

Victoria'nın diğer bazı kesimlerinde, halktan kara yoluyla bulundukları yerleri tahliye etmeleri istendi. Tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Acil durum yönetimi yetkilisi Andrew Crisp, Victoria genelinde gök gürültülü fırtına ve yıldırım beklendiğini kaydetti.

Crisp, halkı mevcut ve muhtemel yeni yangınlara karşı uyararak bir an önce bölgeyi terk etmeye çağırdı.

Yüksek sıcaklıklar ve rüzgarın etkisiyle yangın koşullarının hafta sonu daha da kötüye gitmesi beklenirken, Yeni Güney Galler eyaletinin bazı kesimlerinde de binlerce kişi bulundukları yerleri terk etmeye başladı.

Yeni Güney Galler'de yetkililer, dün sabah saatlerinde, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemişti.

Yangınlarda ölü sayısı 20'ye yükseldi

"news.com.au" haberine göre, Avustralya'da eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 20'e yükseldi.

Yangınlarda, 16'sı Yeni Güney Galler, 2'si Victoria ve 2'si Güney Avustralya eyaletinde olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Victoria'da yetkililer, eyalet genelinde yangınlar nedeniyle 28 kişiden haber alınamadığını belirtti.

Sidney ve Canberra kentine giden otoyollarda uzun araç kuyrukları oluşmuş, yola çıkanların çoğunun tatilini yarıda kesenler olduğu kaydedilmişti. Araçlar süpermarket ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Eylül ayından bu yana farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle iki eyalette 1300'den fazla ev kül olmuştu.