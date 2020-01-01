Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı - Son Dakika

Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde çıkan yangında ölü sayısının 15'e çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre yetkililer, eyaletin güneyindeki Conjola Gölü'nde 3 cesede daha ulaşıldığını, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

Sahil kasabası Mallacoota'daki yangının orman ve çayırlık alanlarda etkili olması ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçraması nedeniyle deniz kenarlarına sığınan binlerce kişi için bölgeye çok sayıda askeri gemi ve uçak gönderildiği belirtildi.

Yangından etkilenen yerlerde 175'ten fazla ev yok olurken elektriğin kesilmesi ve yolların kapanması sebebiyle söz konusu gemi ve uçakların su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığı kaydedildi.

Yeni Güney Galler'deki yangınlar nedeniyle son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon hektarlık alan ve 1000'den fazla ev yok olmuştu.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esenyurt'ta vahşi cinayet! Boğazını kesti, gözlerini oydu
Suriye rejimi İdlib'de okulu hedef aldı: 5'i çocuk 6 ölü Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
20:26 İstiklal Caddesi'ndeki kitapçıda çıkan yangını böyle izlediler - Son Dakika
20:26 Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu - Son Dakika
20:25 Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi - Son Dakika
20:23 Milli savunma bakanı akar ve komuta kademesi yeni yıla birlikleri ziyaret ederek girdi-2 - Son Dakika
20:21 Bakan Kurum: "Biz milletimize rağmen hiçbir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte de yapmayacağız" - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:30:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya'daki yangında ölü sayısı 15'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]