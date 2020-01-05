Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar

6 saat önce

Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.

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Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.View on euronews

Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar

Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:27 
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