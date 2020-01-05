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Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar
6 saat önce
Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.
Yeni Güney Galler Bölgesi'nde elmasıyla ünlü Batlow Çiftliği'nden geriye yalnızca kül olmuş ağaçlar ve yanmış hayvan bedenleri kaldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:27
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