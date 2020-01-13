Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

7 saat önce

Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandıAvustralya, (DHA) ? Uzaydan kaydedilen görüntüler, Avustralya'daki yangın felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

Avustralya, (DHA) ? Uzaydan kaydedilen görüntüler, Avustralya'daki yangın felaketinin boyutlarını gözler önüne serdi.

Dijital Dünya Avustralya Hotspots (DEA), 3 Eylül'den bu yana yangınlara dair kaydedilen süreci video haline getirildi. DEA'nın videosu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından da çeşitli zamanlarda çekilen fotoğraflar yangının boyutunu bir kez daha ortaya koydu.

DEA, Avustralya genelinde yetkililere sıcak noktalar hakkında zamanında bilgi sağlayan 'ulusal bir orman yangını izleme sistemi' olarak görev yapıyor. Uyduların alıcıları yüksek seviyelerde kızılötesi radyasyon (sıcak noktalar) üreten alanları tespit ederek yangınlar hakkında yetkililere bilgi sağlıyor.

Avustralya'daki yangının uzaydan görüntüleri yayınlandı

Avustralya, Eylül, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:08 Kaynak: DHA
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