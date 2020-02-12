Avustralya'daki yangınlar 113 canlı türünü acil yardıma muhtaç hale getirdi - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlar 113 canlı türünü acil yardıma muhtaç hale getirdi

6 saat önce

Avustralya hükumeti, yaklaşık 6 aydır devam eden orman yangınlarında yiyecek alanlarının yüzde 30'undan fazlasını kaybeden 113 hayvan türünün acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Avustralya'daki yangınlar 113 canlı türünü acil yardıma muhtaç hale getirdi, System.String[]

Avustralya hükumeti, yaklaşık 6 aydır devam eden orman yangınlarında yiyecek alanlarının yüzde 30'undan fazlasını kaybeden 113 hayvan türünün acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Federal Tarım Bakanlığının hazırladığı Yaban Hayatı ve Tehdit Altındaki Türleri Orman Yangınlarından Kurtarma Raporu'nda acil yardım edilmesi gereken hayvanların geçici listesini yayınladı.

Rapora göre koalalar ve kanguruların yanı sıra kuş, balık ve kurbağa türleri en çok yardıma muhtaç hayvanlar arasında yer alıyor.

Yangınların herhangi bir canlı türünü tamamen yok etmediğinin vurgulandığı raporda, listede yer alan 113 canlıdan nerdeyse tamamının yiyecek alanlarının yüzde 30'ndan fazlasını kaybetmelerinden dolayı yardıma muhtaç duruma düştüğü belirtildi.

Çevre uzmanlarının hazırladığı rapordaki geçici liste, 13 kuş, 19 memeli, 20 sürüngen, 17 kurbağa, 5 omurgasız, 22 tatlı su ıstakozu ve 17 balık türünü içeriyor.

Öte yandan yaşam alanlarının tamamına yakınını kaybeden tehdit altındaki bazı türlerin ise neredeyse yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten uzmanlar, bu türler arasında Pugh's kurbağası, Blue Mountains su kerkenkelesi ve Kanguru Adası keseli faresi gibi hayvanların bulunduğunu açıkladı.

Bazı bölgelerde devam eden yaygınlar nedeniyle raporun sınırlı kaldığını ve bir sonraki güncellemede daha detaylı bilgilere yer verileceğini dile getiren Çevre Bakanı Sussan Ley, "Yangından etkilenen yerlerde tehdit altındaki hayvanların iyi durumda olduğunu gösteren bazı manzaralar olsa da daha ayrıntılı, yerinde değerlendirmeler yapmak için birçok alana girmek hala güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Avustralya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), ülkede aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Yeni Güney Galler eyaletinde Eylül 2019'da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektar civarında alan ve 3 binden fazla ev kül olmuştu.

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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