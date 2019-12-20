Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybettiAvustralya, (DHA) - Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar sürüyor.

Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Avustralya, (DHA) - Avustralya'da Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar sürüyor.

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney'in güneybatısındaki yangında bir ağacın devrilmesi sonrası meydana gelen kazada 2 itfaiye görevlisinin öldüğünü; 3 itfaiye görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Ülkenin güney kıyılarında etkili olan ve Yeni Güney Galler bölgesinde gittikçe büyüyen yangın sebebiyle hayatını kaybeden 2 itfaiye eri için Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Havai'deki tatilini yarıda kestiğini ve en kısa zamanda ülkeye döneceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca 'Yangınların korkunç derecede etkilediği Avustralyalıları, ailemle birlikte izin kullanarak gücendirdiğim için çok pişmanım' dedi.

Ağustos ayından beri devam eden yangınlarda 3 milyon hektar alan yandı, 700'den fazla ev yanarak yok oldu ve 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgede hava sıcaklığının yüksek olması ve dumanın havayı kirletmesi sebebiyle Avustralya vatandaşları zor günler geçiriyor.

Avustralya'daki yangınlar 2 itfaiye görevlisi hayatını kaybetti

Avustralya, İtfaiye, Galler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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