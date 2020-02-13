Avustralya'daki yangınlar aylar sonra ilk kez kontrol altına alındı - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlar aylar sonra ilk kez kontrol altına alındı

6 saat önce

Avustralya'da Eylül ayında başlayan ve rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlar kontrol altına alındı.

Avustralya'daki yangınlar aylar sonra ilk kez kontrol altına alındı, System.String[]

Avustralya'da Eylül ayında başlayan ve rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlar kontrol altına alındı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) Eyaleti'nden yapılan açıklamaya göre, bu sezon ilk kez tüm orman yangınlarının söndürüldüğü belirtildi. NSW Orman Yangınları Servisi'nden yapılan açıklamada, tüm yangınların bu yıl ilk kez kontrol altına alındığını ifade edildi. İtfaiyecilerin ve toplum bireylerinin bu zaman zarfında üstün performans sergilemesine vurgu yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar çok travmatik, yorucu ve endişeli yangın mevsiminde, bu sezon ilk kez NSW'deki tüm orman ve çalı yangınları artık kontrol altındadır. Bu noktaya gelebilmek için itfaiyeciler, acil servisler ve topluluklar tarafından çok çalışıldı" denildi.

Geçtiğimiz hafta sonu yağan şiddetli yağmur alevlerinin çoğunun söndürülmesine yardımcı olmuştu. Ülkenin güneyinde ise devam eden 24 ayrı noktada etkisini sürdüren yangınlar ise, itfaiyecilerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı.

Orman Yangınları Servisi ayrıca orman yangınları ile ilgili geniş kapsamlı bir rapor yayınladı. Raporda, Port Macquaire Bölgesi'nde başlayan ve 210 gün boyunca devam eden yangının 858 hektarlık bir alanı yok ettiği belirtildi. Bir başka yangında ise 74 gün boyunca devam eden yangının, 312 evi yok ettikten sonra söndürüldüğü açıklandı.

New South Wales Eyaleti'nde bu sezonki orman yangınlarında toplam 11 000 yangında 5.4 milyon hektarlık alan yandı. Eyalette ayrıca yaklaşık 2400 ev yıkılırken 25 kişi ise yangınlardan dolayı can verdi.

(İHA)

Avustralya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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