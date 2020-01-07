Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler

Yunanistan, Kaliforniya ve Amazonlardan sonra şimdi de Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor.



Avustralyalılar hükümeti yangınlara müdahalede yavaş davranıldığı için eleştirirken Başbakan Scott Morrison acil durum ve afet ödemeleri için ek kaynak tahsis etti.