Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler

6 saat önce

Yeni Güney Galler eyaleti yangınlardan en çok zarar gören bölge oldu. İtfaiye servisi pazartesi günü eyalet çapında 130 yangının hâlâ devam ettiğini, bunlardan en az 69'unun henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Avustralya'daki yangınlar hakkında bilinmesi gerekenler, System.String[]

Yunanistan, Kaliforniya ve Amazonlardan sonra şimdi de Avustralya aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ediyor.


Avustralyalılar hükümeti yangınlara müdahalede yavaş davranıldığı için eleştirirken Başbakan Scott Morrison acil durum ve afet ödemeleri için ek kaynak tahsis etti.

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Kaliforniya, Yunanistan, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:00 
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