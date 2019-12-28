Avustralya'daki yangınlar koalaların yaşam alanlarını da etkiledi - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlar koalaların yaşam alanlarını da etkiledi

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde orman ve çayırlık alanlarda devam eden orman yangınlarının, yaşam alanlarını etkilemesi nedeniyle koala popülasyonunu da ciddi anlamda tehdit etmesinden endişe ediliyor.

Avustralya'daki yangınlar koalaların yaşam alanlarını da etkiledi, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde orman ve çayırlık alanlarda devam eden orman yangınlarının, yaşam alanlarını etkilemesi nedeniyle koala popülasyonunu da ciddi anlamda tehdit etmesinden endişe ediliyor.

Avustralya'nın simgelerinden ve en sevilen hayvanlarından koalalara ev sahipliği yapan Yeni Güney Galler eyaletinde haftalardır süren yangınlarda binlerce koalanın can verdiğinden korkuluyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, yangınlar nedeniyle koalaların yaşam alanının yüzde 30'unun yok olduğunu belirterek, "Yangınlar söndürüldüğünde (koala nüfusu hakkında) daha fazla bilgi sahibi olacağız." dedi.

Ülkede eylülden bu yana devam eden yangınlarda toplam 5 milyon hektar alan ve binden fazla ev kül oldu. Yangınlarda 9 kişi de hayatını kaybetti.

Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde yangın tehlikesinin hala çok yüksek olduğu ifade edilirken, Sydney'in batı kırsalında cumartesi günü hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi.

Yangınlar sürerken ailesiyle Hawaii tatiline çıkması tepki çekince Avustralya Başbakanı Scott Morrison özür dileyerek geçen hafta sonu ülkeye dönmüştü.

Bu kez de Güney Galler Acil Servisler Bakanı David Elliot, yangınlar devam ederken ailesiyle yurt dışına tatile gitti. Elliot, tepkiler üzerine kendisinin günlük olarak bilgilendirileceğini ve gerekmesi halinde derhal ülkeye döneceğini söyledi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti 28 bin kadar koalaya ev sahipliği yapıyor.

Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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