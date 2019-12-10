Avustralya'daki yangınlar Sydney'in hava kalitesini düşürdü

Avustralya'da etkili olan orman ve çayırlık alanlardaki yangınlar nedeniyle Sydney kentinin bazı kesimlerinde hava kalitesi "tehlikeli" seviyeden 11 kat daha kötü hale geldi.

Ülkede özellikle kırsal alanlarda çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar, Sydney'de puslu havanın hakim olmasına yol açtı.

Puslu hava, Sydney'in bazı kesimlerinde hava kalitesinin "tehlikeli" seviyeden 11 kat daha kötü olmasına ve yangın alarmını tetikleyebilecek bir duruma gelmesine neden oldu.

Sydney'de feribot seferleri iptal edildi ve şehir merkezindeki bazı iş yerleri tahliye edildi.

Yerel sağlık yetkilileri, Sydneylilere mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalmalarını önerdi, kalp ve akciğer rahatsızlığı olanların da açık havada bulunmaktan kaçınmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Yeni Güney Galler (NSW) Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Richard Broome, Sydney'deki sisin çok kötü ve hava kalitesinin de oldukça düşük seviyede olduğunu ifade etti. Broome, halka bu hava koşullarını ciddiye almalarını tavsiye etti.