Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi

6 saat önce

BUENOS Avustralya'da 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık bir milyara yakın hayvanın öldüğü yangınlar Arjantin'de protesto edildi.

Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi, System.String[]

BUENOS Avustralya'da 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık bir milyara yakın hayvanın öldüğü yangınlar Arjantin'de protesto edildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Avustralya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Sol görüşlü grupların öncülüğünde yaklaşık yüz kişi Avustralya'yı etkisi altına alan yangınlar için ülke hükümetine acil müdahale çağrısında bulundu.

Yangında ölen hayvanlara dikkati çekmek için yüzlerini boyayan göstericiler, ellerinde "İklimsel ve ekolojik acil durumdayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, bir milyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil 6 bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Avustralya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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