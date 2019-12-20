Avustralya'daki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avustralya'daki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybetti

6 saat önce

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınlarda 2 itfaiye eri daha yaşamını yitirdi.

Avustralya'daki yangınlarda 2 itfaiye eri hayatını kaybetti, System.String[]

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınlarda 2 itfaiye eri daha yaşamını yitirdi.

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney kentinin güneybatısındaki yangında bir ağacın devrilmesiyle araçlarının yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiğini, 3 itfaiye erinin de yaralandığını kaydetti.

Berejiklian, yaralı itfaiye erlerinin durumun iyi olduğunu ifade etti.

Avustralya'da yangınlar devam ederken, bu hafta Hawaii'ye tatile gitmesi üzerine eleştiri yağmuruna tutulan Başbakan Scott Morrison, tatilini yarıda keseceğini ifade ederek halktan özür diledi.

Morrison, "Yangınlardan etkilenen Avustralyalılardan herhangi birinde kırgınlık yarattıysam gerçekten çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Avustralya'da, bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınların yaklaşık 100 farklı noktada devam ettiği Yeni Güney Galler eyaletinde dün 7 günlük acil durum ilan edilmişti.

Yangınlarda 6 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni Güney Galler'deki yangınların nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine geçen ayın ortasında acil durum ilan edilmişti.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney'in batısında Mavi Dağlar bölgesinde yangınlarla mücadele edildiği 2013 yılından bu yana ilk kez acil durum ilan edildiğini belirterek hava koşullarının, işlerin çok hızlı değişebileceği anlamına geldiğini söylemişti.


Yeni Güney Galler'de başlayan ve daha sonra Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde çıkan ve bir ayı aşkın süredir söndürülemeyen yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2,7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda en az 744 ev, 49 tesis ve 1852 müştemilatın kullanılamaz hale geldiği belirlenmişti.


Avustralya genelinde salı günü ölçülen sıcaklık ortalaması 40,9'a ulaşmıştı


Güney yarım kürede yer alan ve yaz mevsiminin yaşandığı Avustralya'da, önceki gün kaydedilen en sıcak gün olduğu bildirilmişti.


Meteoroloji Bürosundan dün yapılan açıklamada, salı günü ülke genelinde ölçülen sıcaklık ortalamasının, 7 Ocak 2013'te kaydedilen 40,3 dereceyi aşarak 40,9'a ulaştığı belirtilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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