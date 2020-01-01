Avustralya'daki yangınlarda 200'den fazla ev kül oldu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Avustralya'daki yangınlarda 200'den fazla ev kül oldu - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki yangınlarda 200'den fazla ev kül oldu

6 saat önce

Avustralya'nın haftalardır süren yangınlar büyüyor.

Avustralya'daki yangınlarda 200'den fazla ev kül oldu, System.String[]

Avustralya'nın haftalardır süren yangınlar büyüyor. Hava sıcaklığının rekor derecelere yükseldiği kıtada yüzlerce koalanın öldüğü orman yangınları sahil şeridine sıçradı, 200'den fazla ev tamamen yandı. Geceleri yangınların kırmızıya boyadığı şehirlerde insanlar yangından kaçmak için okyanusa koştu, en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde son birkaç günde yaşam alanlarına sıçrayan ve durdurulamayan yangınlarda 200'den fazla ev kül oldu, 43 ev de büyük hasar aldı.

East Gipssland bölgesinde yıl sonu tatili sebebiyle binlerce turistin akın ettiği turistik Mallacoota kasabasında halk, Salı sabahı sirenlerle uyandı. Gökyüzünün kıpkırmızı olduğu kasabada evlerin ve otellerin bulunduğu bölgeleri alevler kuşatınca, tahliye edilemeyen 4 bin kişi sahile kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Yeni yılın ilk gününde, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu bir yol ulaşıma açıldı ve mahsur kalanlar bu yoldan tahliye edildi.

Victoria eyaletinin kuzeyindeki New South Wales eyaletinde Çarşamba günü itibariyle 112 yerde yangınlar devam ediyor. Son iki günde bölgede 3 kişi hayatını kaybetti. Bir baba ve 29 yaşındaki oğul evlerindeyken, bir başkası ise arabasına binip kaçmaya çalışırken arabanın alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Son 3 ölümle birlikte ölü sayısı 13'e yükseldi. 5 kişi de kayıp.

Bazı kasabalarda sinema salonları ve belediyelerdeki konferans salonları, evlerinden tahliye edilenlerin kalması için açıldı.

Avustralya hükümeti Salı günü bir açıklama yaparak ordunun yeni uçak, helikopter ve tekneler göndererek New South Wales ve Victoria eyaletlerindeki acil duruma müdahale edeceğini belirtti.

Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı Avustralya'da, yağmurlar azaldı. Sert rüzgarlar da yangın söndürme çalışmalarının yürütülmesine engel oluyor. Temmuz ayından bu yana süren yangınlarda toplam 4 milyon hektarlık alan ve 900'den fazla ev zarar gördü.

Avustralya, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:40 
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