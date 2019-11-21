Son Dakika Haberleri: Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı
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Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı

6 saat önce

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, Sidney kentini duman altında bıraktı.

Avustralya'daki yangınlarda Sidney duman altında kaldı, System.String[]

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, Sidney kentini duman altında bıraktı.

Yeni Güney Galler itfaiyesinden yapılan açıklamada, dumanın, çoğu eyaletin kuzey kesimlerinde etkili olan yaklaşık 50 yangından yükseldiği bildirildi.

Hava kirliliği seviyelerinin, ulusal standartların yaklaşık 10 kat üstünde kaydedildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Dumanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Sidney'in üstünü örten kalın duman tabakası nedeniyle solunum ve kalp rahatsızlığı olan kişilere, kapalı mekanlarda kalmaları ve gerektiği durumlarda tıbbi yardım almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sidney'de dün onlarca kişi, gökyüzünü saran dumanın neden olduğu sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurmuştu.

Geçen hafta kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde 600'den fazla ev kül oldu.


Özellikle kırsal alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle geçen hafta 4 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Güney Galler eyaletinde, aralarında itfaiyecilerin de olduğu 120'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yeni Güney Galler ve Queensland'in ardından dün Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verilmişti.

Batı Avustralya eyaletinde de geçen hafta yangınlar nedeniyle acil durum uyarıları yapılmıştı.

Avustralya, Galler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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