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Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor
6 saat önce
Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam ettiView on euronews.
Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam ettiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:21
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