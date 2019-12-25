Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor - Son Dakika Dünya

Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor

6 saat önce

Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesai yapmaya devam etti

Avustralya'daki yangınlarla mücadele Noel arası vermeden sürüyor, System.String[]

Avustralya'nın güneyinde bir türlü kontrol altına alınmayan çalı yangınlarıyla mücadele için aralıksız çalışan itfaiye görevlileri ve gönüllüler Noel'de de mesaiye devam etti.


Hafta sonunda tekrar etkili olacağı tahmin edilen sıcak hava dalgası öncesi 25 bin hektarı kül eden yangının kontrol altına almak için son sürat çalışan görevliler daha ılıman geçen bir kaç günü değerlendirmek istiyor.

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Avustralya, İtfaiye, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:24 
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