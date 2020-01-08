Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü - Son Dakika Magazin

Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü

6 saat önce

ABD'li şarkıcı Pink (Alecia Beth Moore), Avustralya'da eylülden beri süren ölümcül yangınlarla mücadeleye destek olmak için 500 bin dolar bağışlayacağını bildirdi.

Avustralya'daki yangınlarla mücadeleye ABD'li şarkıcıdan 500 bin dolar sözü, System.String[]

ABD'li şarkıcı Pink (Alecia Beth Moore), Avustralya'da eylülden beri süren ölümcül yangınlarla mücadeleye destek olmak için 500 bin dolar bağışlayacağını bildirdi.


Ünlü şarkıcı Pink, 32 milyondan fazla kişinin takip ettiği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Avustralya'da kontrol edilemeyen korkunç orman yangınlarını izlerken tamamen harap oldum." ifadelerine yer verdi.


Pink, yangınlarla mücadelede ön cephede yer alan yerel itfaiye servislerine doğrudan 500 bin dolarlık bağışta bulunacağına dair söz verdi.


5 milyon hektar alan yandı


Avustralya'da eylülden bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.


Farklı noktalarda devam eden ve 5 milyon hektar civarında alanı yok eden yangınlar nedeniyle iki eyalette bin 300'den fazla ev kül oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Twitter, Pink, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 
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