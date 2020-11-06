Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi - Son Dakika

Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi

06.11.2020 13:49

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki belediye meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde 3 bölgeden aday olan 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçimleri kazandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'daki belediye meclis üyelerinin belirlendiği seçimlerde 3 bölgeden aday olan 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçimleri kazandı.

Mektupla oy kullanma yöntemiyle 6-24 Ekim'de düzenlenen seçimlerde Adem Atmaca, Gazi Şener, Naim Kurt ve Yasemin Yiğit, Hume Belediye Meclisine, Öztürk Yıldız ile Barış Düzova, Moreland Belediye Meclisine, Janev Aziz ise Brimbank Belediye Meclisine girmek için mücadele verdi.

Victoria Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçlara göre, Atmaca, Şener, Yiğit, Aziz ve Düzova yeterli oy alamazken, Öztürk Yıldız Moreland Belediye Meclisine, Naim Kurt da Hume Belediye Meclisine yeniden seçilmeyi başardı.

Moreland bölgesinde en fazla oyu Yıldız aldı

İlk kez 2008 yılında seçildiği Moreland Belediye Meclisine dördüncü kez seçilmenin mutluğunu yaşadığını belirten Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki dönem belediye başkanı olarak görev yaptığı Moreland bölgesinde yarışa giren 52 aday arasında en fazla oyu alarak ilk sırada seçildiğini dile getirdi. Yıldız, "Seçim aslında biraz zor oldu bu kez. Çünkü vatandaşlarla yüz yüze gelip konuşamadık. Genelde mesajların çoğu posta kutularından gitti ve sosyal medyanın bir hayli etkisi oldu." ifadelerini kulandı.

Yıldız'ın hedefinde Kovid-19 etkisini azaltmak var

Melbourne kentindeki Kovid-19 salgınını önlemek için uygulanan sıkı tedbirlerden tüm sektörlerin yanı sıra belediyenin de maddi olarak etkilendiğini hatırlatan tecrübeli siyasetçi Yıldız, gelecek 4 yıl boyunca virüsün olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Yasaklar nedeniyle evlerinde daha da yalnızlaşan yaşlılar için yapacağı faaliyetlerle birlikte gençleri ve çocukları da unutmayacağını vurgulayan Yıldız, "En çok sevdiğim dallar spor dalları, spor takımlarına yardım etmeye devam etmek istiyorum. Aynı zamanda gençlerimiz farklı çalışmalar yapacak bu sene içerisinde." dedi.

"Türklüğümle çok gurur duyuyorum"

Seçim bölgesindeki Türk toplumunun kendisine, kendisinin de Türk toplumuna kucak açtığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Onlara şunu söylemek istiyorum. Türklüğümle çok gurur duyuyorum. İki gün önce yürüyüş yapıyordum, parkta Türk aileyle karşılaştım. Onları çok iyi temsil ettiğimi söylediler. Bu bana büyük bir sevinç verdi. Bir Türk olarak Moreland Belediyesi'nde bütün Türk toplumunu temsil edebilmek benim için çok büyük bir gurur."

Victoria Yerel Yönetimler Yasasına göre, Melbourne Büyükşehir Belediye Başkanı doğrudan halkın oylarıyla seçilirken, semt belediyelerinin meclisine giren adaylar, belediye başkanını kendi aralarında seçiyor.

Bir yıllığına seçilen belediye başkanları, meclis üyelerinin tercih etmesi durumunda görevlerine devam edebiliyor ancak bir yılın sonunda meclis üyeleri bir başka meclis üyesini başkan olarak seçebiliyor.

Bu yüzden meclise girmeyi başaran Yıldız ve Kurt'un görev yapacakları 4 yıl içinde belediye başkanı olma imkanı bulunuyor.

Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi
Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi
Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi
Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi

Avustralya, Melbourne, 24 Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki yerel seçimlerde 7 Türk kökenli adaydan 2'si seçildi - Son Dakika


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