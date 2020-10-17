Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor - Son Dakika

Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor

17.10.2020 12:13

Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak belediye seçimlerinde, Türk kökenli 7 aday 3 faklı bölgede belediye meclis üyeliği için aday oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak belediye seçimlerinde, Türk kökenli 7 aday 3 faklı bölgede belediye meclis üyeliği için aday oldu.

Mektupla oy kullanma yöntemiyle yapılacak seçimlerde, Adem Atmaca, Gazi Şener, Naim Kurt ve Yasemin Yiğit Hume Belediye Meclisine, Öztürk Yıldız ile Barış Düzova Moreland Belediye Meclisine, Janev Aziz ise Brimbank Belediye Meclisine girmek için mücadele veriyor.

Adaylardan Atmaca, Şener ve Yiğit, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, seçilmeleri durumunda, Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenden Avustralyalıların yaşadığı yaklaşık 250 bin nüfuslu semte hizmet vermeye hazır olduklarını belirtti.

"Bölgedeki projeler rafa kaldırıldı"

Hume Belediye Meclisine 4 kez seçilen ve iki dönem belediye başkanı olarak görev yaptıktan sonra 4 yıllık aranın ardından yeniden aday olan Atmaca, seçilmesi durumunda görevde olduğu yıllardaki gibi, halkla yapacakları toplantılarda belirlenecek ihtiyaçlara göre, daha iyi hizmet vermek için çalışacağını söyledi.

Vergilerin toplandığı yerin dışındaki bölgelerde kullanılmamasına tepki gösteren tecrübeli siyasetçi Atmaca, "Dört sene içinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede bir kuruş harcanmadı. Bir kuruş harcanmadı derken, çöpler alınıyor, çimenler biçiliyor ama yeni bir bina, bir gençlik merkezi yapılmadı. Bunların hepsi plandaydı, rafa kaldırıldı herhalde. Görüyoruz ki diğer bölgelerde 50-60 milyon dolarlık projeler yapıldı. Bu ne gösteriyor? Bu bölgedeki vergiler başka bölgelere faydalı oluyor. Tabii buna da toplumun tepkisi var." ifadelerini kullandı.

"Hep dert dinliyorduk çözüm için aday oldum"

Yaklaşık 33 yıl önce geldiği Avustralya'da 25 yıldır ticaretle uğraşan Gazi Şener de ilk kez aday olduğu Hume Belediyesinin sorumluluk alanlarında verilen hizmetlerde çok büyük eksiklikler gördüklerini belirtti.

Ticari faaliyette bulundukları bölgede vatandaşların birçok konuda dert yandığını, kendisinin de tespit ettikleri sorunlara çözüm bulabilmek maksadıyla harekete geçtiğini aktaran Şener, "Hep dert dinliyorduk, çözüm bulabilmek için aday oldum. Yaklaşık 3 hafta önce, dert dinlemektense bu insanlara faydamız olabilirse iyi olur diye düşünerek böyle bir karar aldım. Kararımı çevreme açıkladım, çok güzel tepkiler aldım." şeklinde konuştu.

"Daha yeşil ve daha güvenli bir bölge için çalışacağım"

Geçmiş dönemlerde Hume Belediyesi başkanlığı görevinde de bulunan deneyimli siyasetçi Burhan Yiğit'in kızı olan Yasemin Yiğit ise yaşadığı bölgenin "daha yeşil ve güvenli olması için" çalışacağını vurguladı.

Bölgedeki okullarda öğrencilerin zorbalığa maruz kalmadan sadece eğitimlerine konsantre olmaları için de mücadele edeceğinin altını çizen Yiğit, "Ben de lisede zorbalığa maruz kalan bir insanım ve çocuklarımızın bunları yaşamadan okula gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Onların bunu düşünmeleri gerekmiyor, geleceklerine ve okullarına adapte olmaları gerekiyor. Çünkü maalesef bazı çocuklarımız bundan etkileniyor." dedi.

Melbourne Büyükşehir Belediye Başkanı doğrudan halkın oylarıyla seçilirken, semt belediyelerinin meclisine giren adaylar, belediye başkanını kendi aralarında seçiyor.

Bir yıllığına seçilen belediye başkanları, meclis üyelerinin tercih etmesi durumunda görevlerine devam edebiliyor ancak bir yılın sonunda meclis üyeleri bir başka meclis üyesini başkan olarak seçebiliyor.

Bu yüzden meclise girmeyi başaran Türk adayların, görev yapacakları 4 yıl içinde belediye başkanı olma imkanı bulunuyor.

6 Ekim'de başlayan mektupla oy kullanımının 24 Ekim'de sona ermesinin ardından seçim sonuçlarının 13 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor
Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor
Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor
Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor

Avustralya, Melbourne, Gazi, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'daki yerel seçimlerde Türk kökenli adaylar da yarışıyor - Son Dakika

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