Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay - Son Dakika

Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay

16.02.2021 10:57
Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay, System.String[]

Avustralya'da AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına geçici onay verildi.

Avustralya'da AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına geçici onay verildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün AstraZeneca ve Oxford'un yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının acil kullanımına onay vermesinin ardından Avustralya'dan da açıklama geldi. Avustralya'da tıbbi düzenlemeleri yapan Tedavi Edici Ürünler İdaresi (TGA), AstraZeneca ve Oxford'un geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına geçici onay verdi.

Avustralya hükümeti, büyük bir bölümü ülkede üretilecek ve 25 milyonluk nüfusun tamamına yetecek miktarda AstraZeneca aşısı için sipariş vermişti. AstraZeneca aşısının ilk teslimatının Mart ayında ülkeye ulaşması bekleniyor.

Avustralya hükümeti ayrıca Pfizer ve BioNTech ile de aşı için anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz ay geçici onay alan Pfizer-BioNTech aşısının 142 bin dozluk ilk teslimatı dün Avustralya'ya ulaşmıştı. Aşılama kampanyasının 22 Şubatta başlaması planlanıyor.

Avustralya'da bugüne kadar toplam 28 bin 905 korona virüs vakası tespit edilirken, 909 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

-İHA-

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Avustralya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avustralya'dan AstraZeneca aşısına geçici onay - Son Dakika


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