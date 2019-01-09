Avustralya'dan, Bangkok'ta Alıkonulan Suudi İçin İltica Sinyali

Avustralya
'ya kaçmak isterken Bangkok
'ta alıkonulan Suudi Rahaf Muhammed el Kunun için Avustralya tarafından "insani sığınma" verilebileceği kaydedildi. Kuveyt
'te ailesiyle tatildeyken uçağa binip Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun, Tayland
vizesi olmadığı gerekçesiyle Bangkok'ta alıkonulmuştu. Ülkesine dönmek istemeyen el Kunun, otel odasına kendisini kilitleyerek yardım çağrısında bulunmuştu. Ülkesine gönderilmesi halinde ailesinin kendini öldüreceğini iddia eden genç kadının yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Avusturalya
, el Kunun için "insani iltica" verilebileceğinin sinyallerini verdi. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, el Kunun'a iltica hakkını verebilecekleri duyurdu. Hunt, "Rahaf konusunda özel bir muamele yok. Hiç kimse, genç bir kadının sıkıntı içinde olmasını istemez. Rahaf, şimdi Tayland'da güvenli bir yerde" ifadelerini kullandı.
El Kunun, sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısının ardından dikkatleri üzerine çekmişti. El Kunun'un dünya gündeminde yer almasının ardından Tayland hükümeti önce Kunun'un sınır dışı edilmesini durdurmuş ardından da Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerinin görüşmesine izin vermişti. - CANBERRA