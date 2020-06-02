Avustralya'dan Channel 7 çalışanlarının ABD polisinin saldırısına uğramasına tepki - Son Dakika

Avustralya, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülkede düzenlenen gösterileri izleyen Avustralyalı gazetecilere polisin saldırmasına tepki gösterdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hükümetin, ABD polisinin Channel 7 kanalı kameramanı Tim Myers ve muhabiri Amelia Brace'e saldırmasını "çok ciddi bir mesele" olarak ele aldığını söyledi.

Payne, Avustralya'nın Washington Büyükelçiliğinin konuyla ilgili Amerikalı yetkililerle temasa geçeceğini ve Channel 7'nin meselenin ne şekilde ele alınmasını istediğine ilişkin görüşlerini kendilerine aktaracağını kaydetti.

ABC News de Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Washington'daki büyükelçilikten olayla ilgili soruşturma yürütmesini istediğini duyurdu.

Morrison'un resmi bir şikayette bulunmak isterse hükümetin Channel 7 televizyonuna destek çıkacağını söylediği de kaydedildi.

Kameraman Myers, pazartesi günü gösterileri haberleştirdiği sırada ABD polisinin yumruklu saldırısına uğramış, muhabir Brace'e de atılan bir plastik mermi isabet etmişti.