Avustralya'dan, Çin'den gelen yabancı ülke vatandaşlarına geçici seyahat yasağı - Son Dakika

Avustralya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e seyahat etmiş, Avustralya vatandaşı olmayan ve ülkede daimi oturum izni bulunmayan kişilerin ülkeye girişine geçici olarak izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sydney Morning Herald gazetesinin haberine göre, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yaptığı açıklamada, Çin ana karasını ziyaret eden veya transit geçen kişilerin, bugünden itibaren iki hafta süreyle Avustralya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Açıklamada, Avustralya vatandaşlarının, ülkede daimi oturma izni bulunanların ve onların birinci derecedeki aile üyelerinin yasaktan muaf olacağı ancak Çin'den ayrılış tarihinden itibaren 14 gün süreyle kendilerini izole etmelerinin isteneceği belirtildi.

Halihazırda Vuhan'da bulunan ve Avustralya hükümeti tarafından tahliye edilmeyi isteyen Avustralyalılara, 3 Şubat'ta Qantas Havayollarına ait bir uçağın şehirden ayrılacağının söylendiği ve vatandaşların yanı sıra Avustralya'da kalıcı oturum izni bulunanların da uçağa binmelerine izin verileceği bildirildi.

Avustralya hükümeti tarafından paylaşılan e-postada 37,3 santigrat derece veya daha yüksek ateşi olan herhangi bir kimsenin uçağa binmesine izin verilmeyeceği ve bu kişiler için Vuhan içinde tıbbi yardım isteneceği belirtildi.

Avustralya'nın hava yolu şirketi Qantas da salgın nedeniyle 9 Şubat'tan 29 Mart'a kadar Çin ana karası uçuşlarını askıya alacağını duyurdu.

Diğer yandan, ülkede yeni tip koronavirüs vakası görülen kişi sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

ABD, dün, son iki haftada Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ülkeye seyahat yasağı getirmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını



Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.



Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.



Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.



Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükselmişti.