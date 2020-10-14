Avustralya'dan Çin'e "adaletin temel standartlarını yerine getirmeme" suçlaması - Son Dakika

Avustralya, Çin asıllı Avustralyalı akademisyen Yang Hıngcün'e yöneltilen casusluk suçlamasında, Çin'i "adaletin temel standartlarını yerine getirmekte başarısız olmakla" suçladı.

South China Morning Post'un haberine göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, görünürde yanlış bir şey yaptığına dair yeterince kanıt yokken, savcıların Yang hakkında dava açması karşısında "hayal kırıklığına uğradıklarını ve derin endişe duyduklarını" belirtti.

Payne, Çinli yetkililerin uzun bir soruşturma döneminden sonra Yang'ın casuslukla suçlandığını açıklamasını esefle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu suçlamayı destekleyecek hiçbir kanıt görmedik." dedi.

Yang'ın 2019'da gözaltına alınmasının ardından aile ziyaretlerine izin verilmediğini ve yasal temsilcisine sınırlı erişiminin bulunduğunu dile getiren Payne, "Bu, adaletin ve yargılamanın temel standartlarının altında. Uluslararası normlarla karşılaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Ocak 2019'da Guangcou'da gözaltına alınan Yang hakkında 7 Ekim'de casusluk suçlamasıyla dava açıldığını doğrulamış, Çinli yetkililerin, davayı "hukuka uygun ve Yang'ın haklarını tamamen koruyarak" ele alacağını söylemişti.