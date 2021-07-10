Avustralya'dan Didim'e tatile geldi, denizde boğuldu - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesine Avustralya'dan tatil için gelen Ali Balaban (67), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

Avustralya'dan bir süre önce Didim'e yaz tatili için gelen Ali Balaban, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Balaban'ı suda hareketsiz görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sudan çıkarılan Balaban'ı yapılan ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balaban, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Balaban'ın şeker ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.