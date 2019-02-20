Son Dakika Haberleri: Avustralya'dan Suudi Arabistan'a Silah Satışı

Avustralya'dan Suudi Arabistan'a Silah Satışı

15 dakika önce

Yemen'de savaş suçu işlediği iddiasıyla gündemde olan Suudi Arabistan, Avustralya hükümetinin yardımlarıyla yeni silah sistemi satın aldı.

Avustralya'dan Suudi Arabistan'a Silah Satışı, System.String[]
Yemen'de savaş suçu işlediği iddiasıyla gündemde olan Suudi Arabistan, Avustralya hükümetinin yardımlarıyla yeni silah sistemi satın aldı.

Avustralya federal hükümeti, insan hakları ihlallerine dolaylı etkide bulunduğu iddiasıyla çalkalanıyor. Uluslararası arenada Yemen'de savaş suçu işlemekle suçlanan Suudi Arabistan'a silah sistemi satışını parlamentodan geçiren Avustralya hükümeti, senatonun sorularını cevaplamakta zorlandı. Özel şirket vasıtasıyla Araplara silah sistemleri satışını onaylayan hükümete insan hakları ihlalleri konusunda baskı yapılıyor.

Yemen'de savaş suçları işleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle uluslararası gündemde olan Suudi Arabistan ile silah ticareti yapmanın endişelerini bildiren Avustralya senatosu, silahların Yemen'de kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Savunma Bakanlığı yetkilileri, Suudi Arabistan'a silah montajı sistemi satan bir Avustralya şirketine ihracat izni verdiklerini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Avustralya'da bazı gelişmiş sistemlere sahip bir silah şirketini teşvik ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri konusunda hassasiyetimiz sürüyor. Satılan silahların savaş suçlarına alet edileceğini öngörsek verilen izni en başta onaylamazdık" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'a Almanya, İtalya, Danimarka ve Finlandiya silah satışını yasaklarken ABD Kongresi, İngiltere Lordlar Kamarası'nın yaptığı silah satışını yasa dışı kabul etti. ABD kongresi ayrıca Suudi Arabistan'a desteğe son çağrılarını sürdürüyor. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

Yemen, Avustralya, Suudi Arabistan, Politika
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