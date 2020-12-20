Avustralya'dan köyüne dönen mühendis, kurduğu çiftlikle herkese örnek oluyor - Son Dakika

Avustralya'da 25 yıl makine mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi Yalova'ya gelen Hakim Menteş, köyünde kurduğu doğa dostu çiftliğiyle örnek oluyor.

Hakim Menteş, 9 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye döndü ve eşi Selin Vatansever Menteş (54) ile Yalova'nın Güneyköy köyüne yerleşti.

Dedelerinden kalma araziye çiftlik kuran Menteş, evin iç ve dış duvarı arasına saman balyaları yerleştirerek ısı yalıtımını farklı bir yöntemle hayata geçirdi.

Evin tüm bölümlerini doğal malzemeler kullanarak inşa eden Menteş, bunun dışında binanın ihtiyacı olan enerjiyi de bahçesine kurduğu güneş paneli ve rüzgar türbiniyle sağladı.

İhtiyaç duydukları suyu ise evin altına kurdukları 25 tonluk su deposuna aktardıkları yağmur sularından karşılayan çift, doğanın ortasında güzel bir hayat sürmenin keyfini yaşamaya başladı.

"Leylekler Geçidi Çiftliği" adını verdiği doğanın ortasındaki evlerinde yaşayan çift, bir taraftan bahçelerinde seralar kurup ihtiyaçlarını doğal yolda elde ederken, bir taraftan da ektikleri aronya ve çeşitli meyve ağaçlarından ürünler elde ediyor.

Çift, Türkiye'nin birçok yerinden gelen talepleri buradan karşılayarak aile bütçelerine katkıda da bulunuyor.

-"Evi yaparken de mümkün oldukça doğal malzemeler kullandık"

Hakim Menteş, AA muhabirine, 2011 yılında doğduğu köye döndüklerini belirtti.

1995 yılında bir arkadaşının sürdürülebilir yaşam üzerine gördüğü kurstan etkilendiini anlatan Menteş, şunları kaydetti:

"Meslek okulu gibi bir yerde 2 yıl akşamları giderek eğitim aldım. Birkaç arkadaşımın da doğal ürünler kullanarak buna benzer evler yaptıklarını görünce ben de yapmak istedim. Eşim de benzer çalışma guruplarına katıldı. Kendimizi pekiştirdikten sonra biz bu işi yaparız dedik ve kararımızı verdik. Evimizin büyük camlarının güneşten fazla faydalanmak için doğu ve güneye bakmasına dikkat ettik. Evi yaparken de mümkün oldukça doğal malzemeler kullandık. Duvar aralarındaki saman balyalarımızı yakınımızdaki bir köyden temin ettik. Sıva için bahçemizin toprağını kullandık. Mümkün olduğu kadar çevreye zarar vermeden konfor seviyemizi en yüksekte tutarak evi yaptık."

-"25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor"

Evi yaparken yurt dışından da malzeme temin edebilecekleri halde buna girişmediklerini de sözlerine ekleyen Menteş, şöyle konuştu:

"Böyle bir evi yapmak isterseniz ekonomiyi fazla düşünmememiz lazım. Evimizin camları dışarıdan enerjiyi alan ve içerideki enerjiyi dışarıya vermeyen özel bir kaplama ile yapılmıştır. Elektrikli cihazlarımızı olabilecek en yüksek verimlilikte seçtik. Çünkü bahçeye kurduğumuz panellerle enerjiyi akülere depoluyor, oradan da kullanıyoruz. Evdeki kullanma suyumuz evin çatısından gelen yağmur sularıdır. Evin hemen altında 25 tonluk su depomuz var. Çatıdan gelen su kaba bir filtreden geçip depoya geliyor, oradan da diğer filtrelerden geçip eve dağılıyor. 25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor."

-"Zaman burada inanılmaz güzel geçiyor"

Çamaşır, bulaşık, buzdolabı gibi makinelerin en yüksek verimli olanlarını tercih ettiğini anlatan Selin Vatansever Menteş ise evde enerjiye göre birbirlerini yönlendirdiklerini söyledi.

Havanın kapalı olduğu günlerde daha dikkatli enerji harcamasına gittiklerini aktaran Menteş, şunları kaydetti:

"Havanın kapalı olduğu günlerde çamaşır makinesi gibi işleri başka bir güne bırakıyoruz. Güneşli bir günde gezmek yerine işlerimizi yapıyoruz. Ardından bahçemizle ilgileniyoruz. Zaman burada inanılmaz güzel geçiyor. Aslında burada medeniyetle birlikte unutmaya başladığımız birçok şeyin geri dönüşümünü yapıyoruz. Sıfır atık kısmını henüz tam başarmış değiliz ama şişe, plastik gibi atıkları ayırıyor, merkeze gittiğimizde uygun yerlere veriyoruz. Onun dışında evsel atıklarımızın büyük bir kısmını değerlendiriyoruz. Atılacak sebze ve meyvelerimizi, boyasız gazete, karton gibi atıklarımızı solucan kompostumuza aktarıyorum. Burada yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Olabilecek en erken zamanda çiftliği kurduklarını ancak daha önce kurmadıkları içinde zaman zaman üzüldüklerine de değinen Menteş, "Burada çok mutluyuz ve keşke çok daha önce burayı kursaydık diyoruz. Zaman inanılmaz güzel ve hızlı geçiyor burada." dedi.