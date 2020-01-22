Avustralya'dan Yüksekova'ya köpek barınağı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki başıboş köpekler için Avustralya'da yaşayan Filiz Kaya tarafından 4 adet barınak gönderildi.



İlçenin İpek Mahallesi'nde bulunan küçük sanayi sitesinin yanındaki arazide bulunan başıboş köpekler, kış mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle yaşadıkları zorlukları sosyal medyaya yansımıştı. Bunun üzerine Avustralya'da yaşayan Diyarbakırlı hayvan sever Filiz Kaya, sosyal medyada videoyu gördükten sonra harekete geçti. Sanayi sitesinde çalışan kişilerle iletişim kuran Kaya, köpekler için kendi imkanlarıyla ilk etapta alınan 4 barınak, belirlenen bölgeye bırakıldı.



Sosyal medyadaki videonun ardından harekete geçtiğini kaydeden hayvan sever Filiz Kaya, "15 adet barınak sipariş ettim. İletişime geçtiğim işletmede 4 tane hazır barınak vardı. Ben de onların hemen gönderilmesini, kalan 11 adet siparişin de kısa zamanda tamamlanmasını istedim. Gönderilen 4 barınak, orada bulunan esnaf tarafından köpeklerimiz için kuruldu. 2-3 gün içerisinde kalan 11 barınağın da oraya ulaşmasını bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan köpekler için mama desteği talebinde bulundum. Sağ olsun Van'dan talebimize karşılık geldi ve köpeklere mama gönderildi. Bu kampanyamız sürecektir. Herkesin hayvanlar için duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.



Sanayi Sitesi esnafından Zafer Baltacı ise yaklaşık 1 senedir köpeklerin başıboş halde bulunduğunu belirterek, "Hiçbir yerleri, hiçbir barınakları yok. Bu kulübeler dışarıdan bize geldi. Yanı başımızda bir sürü marangoz arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Bu köpeklere kimse sahip çıkmıyor. Yetkililer bizi duysun, bu köpeklere bir çare bulalım. Bazı esnafların imkanlarıyla bu mamaları alıyor. Hayvanlara bakmaya çalışıyorum, ama esnaf da zaten iş yapamıyor. Avustralya'da yaşayan Diyarbakırlı Filiz Hanım tarafından bu barınaklar gönderildi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ