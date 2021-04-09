Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan "Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki baskısına ilişkin güvenilir raporlar var" iddiası - Son Dakika

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin'de Uygur Türklerinin sistematik baskı ve işkenceye uğradığı iddialarına ilişkin ellerinde güvenilir raporlar olduğunu ileri sürdü.

İnternet sitesi News Au'nun haberine göre Dışişleri Bakanı Payne, Çin'in 7 Nisan'da, Uygur politikalarının iddia edildiği gibi olmadığını anlatmak üzere Avusturalyalı gazetecileri Çin'in Kanberra Büyükelçiliğine çağırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Payne, toplantıda gazetecilere izletilen videoların aksine Çin'in Uygurlara yönelik "sistematik taciz ve işkence" uyguladığına ilişkin ellerinde güvenilir raporlar olduğunu kaydetti.

Raporların, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "yeniden eğitim kampları, dini baskı ve zorla kısırlaştırmanın" yanı sıra "kadınlara yönelik sistematik istismar ve işkence" uygulandığını gösterdiğini ifade eden Payne, Kanberra'nın konuyla ilgili derin endişe duymayı sürdürdüğünü aktardı.

Payne, "Geçen ayın sonunda Yeni Zelandalı mevkidaşıma bu meseleyle ilgili açıklama yaptım. Uluslararası mevkidaşlarımızla da konu hakkında yakın şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, bölgeye "açık ve özgür" erişim hakkı tanınması konusunda baskı yaptığına dikkati çeken Payne, bu taleplerin, Çinli yetkililer tarafından sürekli reddedildiğini söyledi.

Çin'in Kanberra Büyükelçiliğinin 7 Nisan'daki toplantısında Avustralyalı gazetecilere, "Sincan Harika Bir Ülke" başlığıyla bölgenin "gelişen ve başarılı bir yaşam diyarına dönüştürüldüğünü" iddia eden görüntüler izletilmişti.