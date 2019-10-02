Son Dakika Haberleri: Avustralya Dışişleri Bakanı: 'Rusya soruşturmasında' ülkenin çıkarı için ABD'ye yardım edildi
Son Dakika Dünya Haber

Avustralya Dışişleri Bakanı: 'Rusya soruşturmasında' ülkenin çıkarı için ABD'ye yardım edildi

1 saat önce

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasıyla açılan soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yardımcı olmanın ülkenin ulusal çıkarları içerisinde olduğunu belirtti

Avustralya Dışişleri Bakanı: 'Rusya soruşturmasında' ülkenin çıkarı için ABD'ye yardım edildi, System.String[]

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddiasıyla açılan soruşturmada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yardımcı olmanın ülkenin ulusal çıkarları içerisinde olduğunu belirtti.


New York Times gazetesi pazartesi günü Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan Özel Yetkili Savcı Robet Mueller tarafından yürütülen soruşturmada yardımcı olmasını istediğini yazmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Avustralya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert sözler: Ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum
Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi Havalimanında kontrolden çıkan yemek dağıtım aracı uçağa çarpmak üzereyken durduruldu Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:14:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avustralya Dışişleri Bakanı: 'Rusya soruşturmasında' ülkenin çıkarı için ABD'ye yardım edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]